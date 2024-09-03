Лариса Долина заявила, что ей угрожают убийством

Певица попросила взять ее под госзащиту Ппевица Лариса Долина попросила взять ее под государственную защиту из-за угроз убийства и причинения тяжкого вреда здоровью в отношении нее, ее дочери и внучки, сообщает телеграм-канал Baza.
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