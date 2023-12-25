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Кристина Орбакайте обратилась к россиянам с поздравлением

Кристина Орбакайте обратилась к россиянам с поздравлением

Кристина Орбакайте живет на две страны Россию и США. Она воспитывает свою дочь Клавдию, которая появилась на свет в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Арбокайте не гони пургу . совсем обнаглела , народ России поздравлять . Попей лучше водички и сходи в туалет .Тебе нам и место
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18 час.
НП
Наталья Павлова
&quot;...С католическим Рождеством, — обратилась Орбакайте...&quot; Ну, конечно! В России, в кого не ткни, сплошь одни католики! Хорошо подумала, прежде чем ляпнуть?
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18 час.
Светлана Путря
💩💩💩💩💩💩
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17 час.

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