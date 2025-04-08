Напавшие на Курскую область солдаты ВСУ искали бойцов «Ахмата»

Жительница села Казачья Локня, расположенного в Суджанском районе, сообщила РИА Новости, что проникшие в Курскую область украинские солдаты преследовали цель обнаружить бойцов спецподразделения «Ахмат» Министерства обороны РФ.
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