Патрульный флот Испании сопроводил два корабля и нефтяной танкер из России

Наблюдение за обнаруженными русскими кораблями испанская сторона вела несколько дней.Два больших десантных корабля и нефтяной танкер Российской Федерации добрались до места под пристальным наблюдением испанского патрульного флота.
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