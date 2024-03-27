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Царьград

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Патрульный флот Испании сопроводил два корабля и нефтяной танкер из России

Патрульный флот Испании сопроводил два корабля и нефтяной танкер из России

Наблюдение за обнаруженными русскими кораблями испанская сторона вела несколько дней.Два больших десантных корабля и нефтяной танкер Российской Федерации добрались до места под пристальным наблюдением испанского патрульного флота.

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