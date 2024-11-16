Протест в Абхазии превратился в попытку госпереворота

15 ноября в Сухуми начались массовые беспорядки. Сотни противников инвестиционного соглашения между Абхазией и Россией, как первобытные дикари, выломали решетки, разбили двери и окна, избили правоохранителей и ворвались в ряд местных административных зданий – в парламент, администрацию президента и ряд других.