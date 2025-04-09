В Запорожье грядет большая резня киевского спецназа: Карта специальной военной операции на Украине на 9 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваЗапорожское направление остается одной из самых горячих точек на карте спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии