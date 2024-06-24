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"Что это? Беспечность?": Дугин задал важный вопрос после атаки на Севастополь

"Что это? Беспечность?": Дугин задал важный вопрос после атаки на Севастополь

Русский философ задался вопросом после террористической атаки на Севастополь. "Беспечностью" назвал он появление людей на пляже.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Дугин называет это &quot;беспечностью&quot;. А нет у нас войны, есть просто СВО где воины наши бьются с врагом, а вторая часть населения купается, гуляет, по ресторанам зарубежным шастают и воровать успевают. Вроде как бы и нет ничего страшного, ну вот только убивают каждый день мирных, а это что? И что эти убийства будут тянуться 8 лет или более, пока не скажем хватит?
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12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
&quot;В стране у нас всё у полном порядке, всё идёт по заранее запланированное плану, разве дыхательные беспилотники, разгоняют облака над Черным морем, мы всё так же&quot; стесняемся воевать&quot;, бережом мосты через которые поставляются все эти дальнобойные ракеты&quot;, а хуситы [или кто там от их имени воюет] ни как не могут начать реально топить, военные корабли США, Англии, Франции. Наверное в России подводные лодки [простые даже дизель-электрические, по классификации НАТО&quot; Чёрные дыры&quot; на сколько я помню называются]. А то что 25% черноморского флота выведено из строя, это так и должно быть, так было задумано. Враг любую нашу человечность принимает за слабость, поэтому и наглеет. Так что выводы делайте сами.
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12 час.

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