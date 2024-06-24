"Что это? Беспечность?": Дугин задал важный вопрос после атаки на Севастополь

Дугин называет это "беспечностью". А нет у нас войны, есть просто СВО где воины наши бьются с врагом, а вторая часть населения купается, гуляет, по ресторанам зарубежным шастают и воровать успевают. Вроде как бы и нет ничего страшного, ну вот только убивают каждый день мирных, а это что? И что эти убийства будут тянуться 8 лет или более, пока не скажем хватит?

ИМ

Ильдус Мамлеев

"В стране у нас всё у полном порядке, всё идёт по заранее запланированное плану, разве дыхательные беспилотники, разгоняют облака над Черным морем, мы всё так же" стесняемся воевать", бережом мосты через которые поставляются все эти дальнобойные ракеты", а хуситы [или кто там от их имени воюет] ни как не могут начать реально топить, военные корабли США, Англии, Франции. Наверное в России подводные лодки [простые даже дизель-электрические, по классификации НАТО" Чёрные дыры" на сколько я помню называются]. А то что 25% черноморского флота выведено из строя, это так и должно быть, так было задумано. Враг любую нашу человечность принимает за слабость, поэтому и наглеет. Так что выводы делайте сами.