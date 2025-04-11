Вчера перестало биться сердце уважаемого человека, которого знали многие люди - Нины Челышевой. Нина Валентиновна долгое время работала преподавателем Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа.
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Вчера перестало биться сердце уважаемого человека, которого знали многие люди - Нины Челышевой. Нина Валентиновна долгое время работала преподавателем Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа.