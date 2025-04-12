Сестра ликвидированного наемника ВСУ обвинила Киев в безразличии к судьбе погибших

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Сестра колумбийского наемника Хонатана Мартинеса Вильяды, который был убит в зоне боевых действий на Украине, обвинила украинские власти в равнодушии к судьбе иностранных наемников.
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