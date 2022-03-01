Соркин о том, чувствует ли себя героем после гола в овертайме: «Мы все герои. Надо выиграть четыре матча, чтобы победить в серии»

Максим Соркин ответил, считает ли себя героем после победного гола в ворота «Локомотива». Нападающий ЦСКА забросил победную шайбу в овертайме первого матча серии Кубка Гагарина.

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