Рассказ киевлянки: Украинцы мечтают о приходе "клятых оккупантов"

Киевлянка накануне СВО оказалась на территории России и там теперь и проживает. О том, как живётся киевлянам и жителям других украинских городов, она узнаёт из переписки с оставшимися на родине знакомыми.
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