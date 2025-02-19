Страны ЕС обеспокоились возможностью вывода американских войск из Европы

FT: ЕС опасается возможного вывода американских войск из Европы Страны Европейского союза (ЕС) опасаются, что Россия во время переговорного процесса с США может добиться вывода американских войск из Европы.
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