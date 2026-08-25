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Боец UFC Нурулло Алиев сыграет за медиасборную Таджикистана против сборной медиафутбола России

Боец UFC Нурулло Алиев сыграет за медиасборную Таджикистана против сборной медиафутбола России. Об этом объявил главный тренер медийной сборной Таджикистана Петар Шегрт.

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