Ученые поняли, как мозг определяет нашу правоту

Исследователи из Оксфордского университета выявили мозговые механизмы, позволяющие нам различать последствия, вызванные нашими собственными действиями, и те, которые происходят по не зависящим от нас причинам.
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