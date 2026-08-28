Нескучные техно...
СайтЛента технологий
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нескучные технологии

322 подписчика

Ученые поняли, как мозг определяет нашу правоту

Ученые поняли, как мозг определяет нашу правоту

Исследователи из Оксфордского университета выявили мозговые механизмы, позволяющие нам различать последствия, вызванные нашими собственными действиями, и те, которые происходят по не зависящим от нас причинам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии