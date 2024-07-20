Дмитрий Спивак: В разгар войны жена Сергея Притулы купила три квартиры за день. Новый рекорд

В мае 2023 года, в разгар войны, жена известного волонтера Сергея Притулы Екатерина Притула купила сразу три квартиры в один день в киевском ЖК «Файна Таун», сообщает издание «Закон и Бизнес» со ссылкой на данные реестра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии