Русская весна
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Русская весна

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Сентябрь может многое изменить в вопросе завершения войны, — Зеленский (ВИДЕО)

Сентябрь может многое изменить в вопросе завершения войны, — Зеленский (ВИДЕО)

Сегодня Зеленский провёл телефонный разговор с представителями Трампа — Уиткоффом и Кушнером. Сейчас обсуждается дата их визита на Украину.

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