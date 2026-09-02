Тушинские малыши нечаянно глотают монеты, ручки и… строительную пену

В интерью РИА «Новости» главный врач детской больницы имени З. А. Башляевой профессор Исмаил Османов рассказал, какие опасные предметы чаще всего нечаянно глотают маленькие дети.
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