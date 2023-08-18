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Геркус о Fan ID и матче «Спартак» – «Зенит»: «Бойкот проваливается? Если придет 40 000 – значит, фанаты ошиблись с формой протеста. Может, мы никогда больше не увидим «Фратрию» и «Вираж»

Геркус о Fan ID и матче «Спартак» – «Зенит»: «Бойкот проваливается? Если придет 40 000 – значит, фанаты ошиблись с формой протеста. Может, мы никогда больше не увидим «Фратрию» и «Вираж»

«Fan ID и фанаты – бойкот проваливается? Поводом для размышления стал бодрый пост в телеграме «Спартака» о том, что к дерби с «Зенитом» уже продано 25 000 билетов.

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