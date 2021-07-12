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Чисто итальянское убийство на «Уэмбли»: они не только прекрасно поют, они еще и шикарно в футбол играют!

Чисто итальянское убийство на «Уэмбли»: они не только прекрасно поют, они еще и шикарно в футбол играют!

Браво, Италия! Браво, Донарумма! Но прежде всего — браво, Кейперс! Нидерландский арбитр провел выдающийся матч, не дав ни малейшего повода подумать о какой-либо пристрастности, чего опасалась накануне матча добрая половина футбольного человечества.

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