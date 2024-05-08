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Сотрудникам «Пассажирских перевозок» вручили благодарности за помощь ямальским бойцам СВО

Сотрудникам «Пассажирских перевозок» вручили благодарности за помощь ямальским бойцам СВО

В преддверии Дня Победы к работникам «Пассажирских перевозок» пришли с благодарностями. За помощь участникам спецоперации благодарственные письма вручил руководитель обособленного подразделения фонда «Боевое единство» Сергей Созин.

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