Сотрудникам «Пассажирских перевозок» вручили благодарности за помощь ямальским бойцам СВО

В преддверии Дня Победы к работникам «Пассажирских перевозок» пришли с благодарностями. За помощь участникам спецоперации благодарственные письма вручил руководитель обособленного подразделения фонда «Боевое единство» Сергей Созин.
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