Две набережные и три парка: новые территории для благоустройства в 2025 году выберут новосибирцы

Презентация новых объектов благоустройства прошла в рамках форума «Сибирская строительная неделя». С 15 марта по 30 апреля новосибирцам предстоит выбрать территорию, которую будут благоустраивать в рамках нацпроекта.
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