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    А какое здорвье у них?Уникальные гибрид...
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Уникальные гибриды животных, о которых вы не знали

Уникальные гибриды животных, о которых вы не знали

В фантазиях людей существует множество образов мифических созданий, которые сочетают в себе внешность разных видов животных.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Тупые игры  тупых людей !   Предыдущая  цивилизвция  ... с таким  играми , создавая кентавров , играя в богов ..... канула в лета !!!           Сегодняшние умы , дегенераты .... играясь в бога  тоже шагают тропой в небытие !                                                                                          =====================                                                          А ЭТИ ВСЕ ГИБРИДЫ  НЕ ИМЕЮТ БУДУЩЕГО = ПРИРОДА СТИРАЕТ ВСЕ СУРРОГАТНОЕ (потомства у гибридов нет !)!!!                    Это кстати , относится и к рассам людей !     ...  Природа стирает гибриды разных расс - или возвращает в прервоначальный(божеский) вид , или уничтожает - не давая потомства !
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9 час.
Элеонора Коган
А какое здорвье у них?
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7 час.

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