Уникальные гибриды животных, о которых вы не знали

МГ

Малик Гумеров

Тупые игры тупых людей ! Предыдущая цивилизвция ... с таким играми , создавая кентавров , играя в богов ..... канула в лета !!! Сегодняшние умы , дегенераты .... играясь в бога тоже шагают тропой в небытие ! ===================== А ЭТИ ВСЕ ГИБРИДЫ НЕ ИМЕЮТ БУДУЩЕГО = ПРИРОДА СТИРАЕТ ВСЕ СУРРОГАТНОЕ (потомства у гибридов нет !)!!! Это кстати , относится и к рассам людей ! ... Природа стирает гибриды разных расс - или возвращает в прервоначальный(божеский) вид , или уничтожает - не давая потомства !