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Демократы выступили против законопроекта Грэма* о санкциях против России

Демократы выступили против законопроекта Грэма* о санкциях против России

REUTERS/Aaron Schwartz Демократы в Палате представителей Конгресса США отказались поддержать законопроект о ужесточении санкций против России.

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