Россия переходит на язык ультиматумов: Сдержанный Песков сказал прямо

Россия переходит на язык ультиматумов. Обычно сдержанный Дмитрий Песков на этот раз сказал прямо. Перспективы перехода противостояния с Украиной и Западом к ядерному конфликту в прямом эфире оценили Александр Казаков и Алексей Живов.
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