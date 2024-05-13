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Россия переходит на язык ультиматумов: Сдержанный Песков сказал прямо

Россия переходит на язык ультиматумов: Сдержанный Песков сказал прямо

Россия переходит на язык ультиматумов. Обычно сдержанный Дмитрий Песков на этот раз сказал прямо. Перспективы перехода противостояния с Украиной и Западом к ядерному конфликту в прямом эфире оценили Александр Казаков и Алексей Живов.

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