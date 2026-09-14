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Контрафронт

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Эквадор: один человек погиб и еще четверо получили ранения в центре курортной зоны деревни...

Эквадор: один человек погиб и еще четверо получили ранения в центре курортной зоны деревни Монтаньита, провинция Санта-Елена, около 06:00 (11:00 по Гринвичу) в результате стрельбы, совершенной человеком на мотоцикле.

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