Три приятных сюрприза для пенсионеров: доплаты к пенсии в январе 2025 года Юлия ЧелкановаПенсия — это важный аспект жизни каждого человека, особенно для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых.
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