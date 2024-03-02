Для иноагентов в России настают непростые времена. Помимо звания, которое, как клеймо, пестрит на всех материалах, касающихся этих персон, в стране взялись за их финансы.
В России взялась за финансы иноагентов
Комментарии
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alik3456 Джексон
Да у нас пол думы принимает антинародные законы , они тоже иногенты и подлежат раскулачиванию?
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11 час.
alik3456 Джексон
Как сказал Хрущёв: ПЕДЕРАСТЫ!!!
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11 час.
Лена Елена
В Думе тоже давно не мешало бы чистку провести.
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20 мин.
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