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46-летняя певица Нелли Фуртадо показала фигуру в бикини

46-летняя певица Нелли Фуртадо показала фигуру в бикини

Канадская певица Нелли Фуртадо поделилась снимками в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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