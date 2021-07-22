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Китай пытается возобновить железнодорожное сообщение в пострадавшей от дождя центральной провинции

“Новости Китая” о повреждении железнодорожных путей в Китае   Китай возобновляет железнодорожное сообщение в центральной провинции Хэнань, где проливные дожди серьезно повредили транспорт, сообщил в среду национальный железнодорожный оператор.

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