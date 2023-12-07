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Блинкен призвал Гайану урегулировать территориальный спор с Венесуэлой

Блинкен призвал Гайану урегулировать территориальный спор с Венесуэлой

Согласно информации Государственного департамента Соединенных Штатов, госсекретарь страны Энтони Блинкен связался с лидером Гайаны Ирфааном Али и призвал урегулировать территориальный спор с Венесуэлой, сообщает РИА Новости.

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