Блинкен призвал Гайану урегулировать территориальный спор с Венесуэлой

Согласно информации Государственного департамента Соединенных Штатов, госсекретарь страны Энтони Блинкен связался с лидером Гайаны Ирфааном Али и призвал урегулировать территориальный спор с Венесуэлой, сообщает РИА Новости.
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