В Екатеринбурге военный скончался после побоев

Зоя Копань

А родственники дебильные что не могли отвести человека домой и уложить спать? Я понимаю после похорон все приняли на груь и разбрелись кто куда, но как получилось что человек, не бомж остался в одиночестве, и эти прогуливающиеся мрази наверное подумали что бомж и можно не беспокоится что кто то его будет искать, убили защитника нашего Отечества, сил нет одни эмоции! Царствие ему небесное, земля пухом!