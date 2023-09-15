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В Екатеринбурге военный скончался после побоев

В Екатеринбурге военный скончался после побоев

В Екатеринбурге до смерти избили военнослужащего, вернувшегося со спецоперации на похороны брата. Об этом информирует Е1.

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Комментарии
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Зоя Копань
А родственники дебильные что не могли отвести  человека домой и уложить спать? Я понимаю после похорон все приняли на груь и разбрелись кто куда, но как получилось что человек, не бомж остался в одиночестве, и эти прогуливающиеся мрази наверное подумали что бомж и можно не беспокоится что кто то его будет искать, убили защитника нашего Отечества, сил нет одни эмоции! Царствие ему небесное, земля пухом!
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