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RT Russia

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Замглавы МО: боевой потенциал ВС России вырос за счёт мобильных средств

Замглавы МО: боевой потенциал ВС России вырос за счёт мобильных средств

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик сообщил, что мобильность и боевой потенциал российских войск повысились благодаря увеличению на 30% количества высокопроходимых средств передвижения.

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