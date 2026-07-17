Замглавы МО: боевой потенциал ВС России вырос за счёт мобильных средств

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик сообщил, что мобильность и боевой потенциал российских войск повысились благодаря увеличению на 30% количества высокопроходимых средств передвижения.
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