Медработник из Орловской области дожидалась положенной ей соцвыплаты более полугода

Первый кассационный суд оставил в силе решение Глазуновского районного суда и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда, касающиеся медицинского статистика БУЗ ОО «Глазуновская ЦРБ», которому не производили соцвыплату.
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