Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Медработник из Орловской области дожидалась положенной ей соцвыплаты более полугода

Медработник из Орловской области дожидалась положенной ей соцвыплаты более полугода

Первый кассационный суд оставил в силе решение Глазуновского районного суда и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда, касающиеся медицинского статистика БУЗ ОО «Глазуновская ЦРБ», которому не производили соцвыплату.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх