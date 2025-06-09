Турэксперт Шелехова: апартаменты выигрышнее в поездках с животными и семьей

Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что выбор между отелем и апартаментами требует более взвешенного подхода — важно учитывать цель поездки, количество участников, формат отдыха и личные предпочтения.