Первые «плюсы»? Первоклашек из ЖК на «новых» территориях Челябинска отправили учиться за тридевять земель

Будущих первоклассников «Паркового Премиум» записали в школу в десятке километров от дома. Как передает корреспондент РИА «Новый День», не успел поселок Пригородный, расположенный пока в Сосновском районе, войти в состав Челябинска, как жители уже почувствовали первые «прелести» переходного периода.
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