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Первые «плюсы»? Первоклашек из ЖК на «новых» территориях Челябинска отправили учиться за тридевять земель

Первые «плюсы»? Первоклашек из ЖК на «новых» территориях Челябинска отправили учиться за тридевять земель

Будущих первоклассников «Паркового Премиум» записали в школу в десятке километров от дома. Как передает корреспондент РИА «Новый День», не успел поселок Пригородный, расположенный пока в Сосновском районе, войти в состав Челябинска, как жители уже почувствовали первые «прелести» переходного периода.

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