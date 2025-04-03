Первые «плюсы»? Первоклашек из ЖК на «новых» территориях Челябинска отправили учиться за тридевять земель

Будущих первоклассников «Паркового Премиум» записали в школу в десятке километров от дома. Как передает корреспондент РИА «Новый День», не успел поселок Пригородный, расположенный пока в Сосновском районе, войти в состав Челябинска, как жители уже почувствовали первые «прелести» переходного периода.