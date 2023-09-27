Группа бойцов ВСУ на Сватовском участке сдалась в плен и принесла боеприпасы

Отряд боевиков нацистских формирований киевского режима на Сватовском участке линии боевого соприкосновения принял решение о сдаче в плен Вооружённым силам Российской Федерации, осуществив выход на специализированный радиоканал.
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