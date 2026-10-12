Снейдер назвал только двоих в ответ на просьбу назвать трёх лучших российских футболистов

Бывший футболист сборной Нидерландов Уэсли Снейдер, игравший на клубном уровне за такие известные клубы, как «Реал», «Интер» и «Аякс», стал гостем премии имени Никиты Симоняна в Москве.
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