В Калуге район Правого берега объехали с иконой, чтобы защитить от беспилотников. 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, священники провели молебен перед чудотворной мироточивой иконой "Неопалимая Купина" в приходе святого князя Владимира на Правобережье.