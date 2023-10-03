Кандидат наук Наполов объяснил, картошка какого цвета и размера вреднее всего

Более вреден белый картофель, а самый полезный — фиолетовый. Это и правда так? Есть ли научное объяснение такому «цветному» рейтингу картошки? «Доктор Питер» узнал мнение кандидата сельскохозяйственных наук.
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