Соскин: В украинских лесах нашлись партизаны, выступающие против мобилизации

Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин поделился сведениями о том, что очередные законодательные акты относительно мобилизационных процессов оказались причиной появления в лесистых местностях на подконтрольной Киеву территории партизанских отрядов.
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