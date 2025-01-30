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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воробьев о 6:1 с «Северсталью»: «Хорошая игра ЦСКА во всех компонентах, могли забить еще. Просветов проходит реабилитацию, точные сроки не знаю»

Армейцы одержали победу со счетом 6:1 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  – Хорошая игра с нашей стороны во всех компонентах, хорошее выполнение задания.

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