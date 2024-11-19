В Колодне закончили ремонт железнодорожного переезда

Капитальный ремонт железнодорожного переезда, расположенного на улице Декабристов в микрорайоне Колодня, позволил повысить безопасность движения поездов и автомобилей, отметили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
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