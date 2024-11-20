На враждебную России державу обрушился «бомбовый циклон»

Во вторник вечером на северо-запад США обрушился один из самых сильных штормов за последние десятилетия, который, как ожидалось, стал причиной отключения электричества и поваленных деревьев по всему региону.
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