В Петербурге до конца года восстановят 21 фонтан

Петербург знаменит своими набережными, каналами и старинными зданиями. Также в городе, который называют Северной Венецией, много фонтанов: их стали восстанавливать с 2019 года и работа в этом направлении продолжается.
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