Реплика на арест Игоря Стрелкова (Гиркина)

ВА Владимир Акулов Даже в Римском государстве времен демократии во время войны сенат назначал Диктатора! Понимали , что во время войны не действуют некоторые демократические *ништяки*...

Юрий Ковалев Ну в отличии от неруcя =Wlery= брезгующего написать своё имя на русском я в своё время побегал с калашом на благо своей страны . А сегодня - как говорят в военкомы = сидите старые пердуны дома . Без вас обойдёмся =