Любопытно, однако

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Реплика на арест Игоря Стрелкова (Гиркина)

Реплика на арест Игоря Стрелкова (Гиркина)

Разагитировать никого не собираюсь в вопросе Стрелкова (Гиркина). Просто предлагаю на холодную голову подумать: насколько спокойнее стало информационное поле после изъятия из оборота всех «патриотических сеток» того же Пригожина.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Даже  в  Римском  государстве  времен  демократии во  время  войны  сенат  назначал  Диктатора! Понимали  ,  что  во  время  войны  не  действуют  некоторые  демократические  *ништяки*...
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10 час.
Юрий Ковалев
Ну в отличии от  неруcя =Wlery= брезгующего написать своё имя на русском я в своё время побегал с калашом на благо своей страны . А сегодня - как говорят в военкомы = сидите старые пердуны дома . Без вас обойдёмся =
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4 час.
Юрий Ковалев
Да к стати Walery - чё ты дома сидишь а не с калашом добровольцем на Донбасе ? Или или в других пальцом тыкать безопасней чем самому в добровольцы записаться . Он с пятого снова набор в музыканты а сегодня идут набор добровольцев в ВС РФ . В чём дело то ? Кишка тока ?
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4 час.

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