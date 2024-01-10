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Fix Price получила разрешение властей на выплату дивидендов

Fix Price получила разрешение властей на выплату дивидендов

Fix Price Group сообщила, что её дочерняя компания в России, ООО «Бэст Прайс», получила разрешение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на выплату дивидендов за 2022 год на 9,8 млрд рублей в пользу кипрского акционера.

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