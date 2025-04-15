Джонни Депп кардинально сменил имидж для новой роли

Известный американский актер Джонни Депп вернулся в Голливуд. Много лет подряд его не приглашали в новые проекты, однако сейчас артист снова взялся за работу и ради новой роли даже изменился до неузнаваемости, передает unian.
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