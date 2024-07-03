Ермак: Украина не готова идти на компромисс с Россией

Украина не готова идти на компромисс с Россией и уступать Москве территории. Об этом в ходе визита в Вашингтон в преддверии саммита НАТО заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, передает Reuters.
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