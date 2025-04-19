Чтобы хорошо засыпать и не мучиться от бессонницы, нужно соблюдать пять правил. Вот они

В абсолютном большинстве случаев бессонница развивается из-за эмоциональных нарушений, в частности, на фоне депрессии, тревожно-депрессивных синдромов и других психических расстройств, рассказал невролог, сомнолог отделения сна Университетской клинической больницы №3 Сеченовского университета Серго Центерадзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии