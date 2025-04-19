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Чтобы хорошо засыпать и не мучиться от бессонницы, нужно соблюдать пять правил. Вот они

Чтобы хорошо засыпать и не мучиться от бессонницы, нужно соблюдать пять правил. Вот они

В абсолютном большинстве случаев бессонница развивается из-за эмоциональных нарушений, в частности, на фоне депрессии, тревожно-депрессивных синдромов и других психических расстройств, рассказал невролог, сомнолог отделения сна Университетской клинической больницы №3 Сеченовского университета Серго Центерадзе.

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