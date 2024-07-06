Су-34 попал под удар ЗРК Patriot и NASAMS, но не ушел с курса и достиг цели, рота ВСУ сбежала из Нью-Йорка от огня ВС РФ: Карта специальной военной операции на Украине на 6 июля 2024 года Юлия СоколоваБолее роты солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покинули свои позиции в поселке Нью-Йорк (Новгородское), который находится на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), пишет aif.